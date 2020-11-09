Предупреждать белорусов о штормах заранее и более точно будет умный радиолокатор

Его построили возле Бреста. Это особенно важно для безопасности полетов, строительства, сельского хозяйства и проведения спортивных мероприятий. Возвели локатор в аэропорту. В режиме реального времени он отслеживает перемещение облачных образований, а также определяет зоны сильных осадков, гроз и шквалов, работает в автоматическом режиме.Радиолокаторы уже есть в Минске, Гродно, Витебске и Гомеле. Теперь их объединят в сеть, которая будет работать как одна система.



