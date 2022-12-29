Предварительно установлено: обнаруженные обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300

Мы продолжаем следить за событиями в Ивановском районе, где упала украинская ракета комплекса С-300. Силами войск ПВО была поражена воздушная цель. За расследованием произошедшего следит лично Президент. По поручению главы государства на месте работает группа специалистов СК, МВД и Министерства обороны. Саперы исследуют территорию в районе деревни на предмет взрывоопасных обломков. Юрий Шевчук находится на месте событий и расскажет подробности.

Сейчас мы находимся на месте, где в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины упала ракета комплекса С-300. Это поле возле деревни Горбаха Ивановского района. К этому моменту саперы уже провели необходимые работы по осмотру и обезвреживанию снаряда.

Прямо здесь лежит так называемый двигатель ракеты, в котором находилась топливо. Сейчас оно выработано. Следователи проводят осмотр места происшествия. В нескольких метрах от двигателя находится блок управления, это так называемые мозги, которые были на ракете. Уже буквально в 10 метрах, туда специалисты просят близко не подходить, находится боевая часть ракеты. Несколько минут назад сапер закончил ее осматривать. Сейчас она представляет еще опасность, потому что она, попросту говоря, не взорвалась. После осмотра она будет вывезена на полигон и взорвана.

По поручению главы государства на место выбыла группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны. Они сейчас устанавливают причины падения. рассматривается две основные версии произошедшего:

1. Залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону.

2. Ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

И вот буквально час назад Минобороны подтвердило последнюю версию.

В ходе выполнения задач боевого дежурства сегодня около 10:00 средствами радиолокационной разведки дивизиона была обнаружена воздушная цель, которая двигалась со стороны Украины. В результате четких и слаженных действий боевого расчета цель была взята на сопровождение, идентифицирована и после пересечения государственной границы и входе ее в наше воздушное пространство была уничтожена в районе агрогородка Горбаха Ивановского района. Командир зенитного ракетного дивизиона

На инцидент отреагировали и в Следственном комитете. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Следователи работают во взаимодействии с сотрудниками Министерства обороны и Государственного комитета судебных экспертиз. Сотрудниками милиции своевременно обеспечено оцепление места происшествия. Предварительно установлено, что обнаруженые обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300. В настоящее время осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы, подробно фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия и последующего проведения ряда экспертных исследований. Сергей Кабакович, официальный представитель СК Беларуси