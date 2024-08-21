Предварительные итоги вступительной кампании в колледжи - сколько набрали на бюджет

Трансформация и новая жизнь стартует у абитуриентов, которые менее чем через две недели получат новый статус.

Уже завершился прием документов на уровень среднего специального образования.

Набрано более 38,5 тыс. человек. Из них свыше 28 тыс. - на бюджет. На уровень профессионально-технического образования набор еще продолжается.

Наиболее популярными у поступающих в колледж на уровень среднего специального образования остаются инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли. На них приходится свыше 30 % от общего приема поступающих. Вторую строчку рейтинга занимает "бизнес, управление и право". Этот профиль выбирают порядка 16 % абитуриентов. Здравоохранение занимает свыше 13 %. Кроме того, в топ-5 входят сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринария, а также педагогика.

В 2024 г. наибольшее количество мест выделено:

На уровень ССО

>30 % - инженерная, обрабатывающая и строительная отрасли

>16 % - бизнес, управление и право

>13 % - здравоохранение и социальная защита

>10 % - сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринария

>7 % - педагогика

В структуре приема на уровень профессионально-технического образования лидируют также инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли. Их выбирают более 70 % абитуриентов. И более 13 % приходится на сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарию.

В 2024 г. наибольшее количество мест выделено:

На уровень ПТО

>70 % - инженерная, обрабатывающая и строительная отрасли

>13 % - сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарию

В деталях развития профессионально-технического и среднего специального образования этого года разбиралась Елизавета Синяк.

Предварительные итоги вступительной кампании в колледжи

В Беларуси растут инвестиции в основной капитал. Большую часть средств вкладывают в оборудование, расширяют промышленные производства. Это влечет и потребность в рабочих кадрах.

Сегодня на уровне профессионально-технического образования можно освоить около 300 квалификаций, при этом учащиеся получают сразу 2 или 3 смежные профессии. На уровне среднего специального обучают по 200 специальностям. А в этом году открывают ряд новых.

Новые специальности в колледжах

Подготовка по двум новым специальностям, обеспечивающим подготовку рабочих со средним специальным образованием. Это "техническая эксплуатация мехатронных систем электронного производства", "производство изделий микро- и наноэлектроники". В этом году появились еще две специальности, обеспечивающие получение квалификации специалиста - "эксплуатация средств измерения" и "лабораторный анализ". Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси

Работа на долгосрочную перспективу

Акцент и на целевиков. Заказчики кадров участвуют в образовательном процессе, предоставляют базы для практики.

В этом году из 10 тыс. заявленных мест на два уровня образования - на среднее специальное приняли более 5,5 тыс. человек. Для учащихся Минского радиотехнического колледжа это возможность работать на высокотехнологичных производствах уже во время учебы.

"Интеграл" уделяет много внимания по поиску абитуриентов, которые мотивированы. В этом году добавился Витебскэнерго, "Амкодор", Руденск. Получив рабочую специальность на 2-3 курсе, выходя на технологические практики, предприятие ставит их на рабочие оплачиваемые места. Виктория Шаталова, директор филиала "Минский радиотехнический колледж" БГУИР

Получение реальной профессии и оперативный выход на рынок труда - такие преимущества обучения в колледжах. В этом году только на уровень среднего специального образования на востребованные экономикой специальности набрали на 2 тыс. больше абитуриентов, чем в прошлом году.