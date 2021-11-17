Предзимние лечебные процедуры для растений проводят специалисты Зеленстроя

Хвойные букеты для уличных кашпо и теплая "шуба" для туй. Предзимние лечебные процедуры для растений проводят в Минске специалисты Зеленстроя. Придорожные насаждения обрабатывают особыми смесями для защиты от реагентов. А чтобы корни и стволы молодых деревьев не пострадали от соли и мороза, их покрывают спанбондом. Такой материал устойчив к влаге и выдерживает воздействие низких температур. Клумбы к зимнему сезону украшают хвойными лапками, тем самым утепляют их.



Такие зимние композиции озеленители позже украсят декоративными элементами: новогодними шарами, игрушками и подарками.