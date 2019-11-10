Преференции для решения жилищного вопроса получат молодые люди, отслужившие в армии

Осенний призыв выходит на финишную прямую. До начала отправки юношей на срочную военную службу остается менее двух недель. В этом году отправление новобранцев в войска начнется 18 ноября. А следующий призыв будет проходить по новым правилам.



Министерство обороны планирует внедрить ряд преференций для тех, кто не уклоняется от службы в армии. О предстоящих изменениях вчера в интервью "Панораме" рассказал помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Леонид Касинский. В Беларуси разработан так называемый пакет мотивационных мер по повышению статуса срочной службы и в скором времени планируется воплощение инициатив в жизнь.



