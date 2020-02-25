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Преференции для тех, кто прошел службу в армии

10 февраля Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ № 48 "О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве".

Что изменилось?

  1. Солдаты, прошедшие срочную военную службу, после армии могут пойти учиться на бюджет на факультеты довузовской подготовки, подготовительные курсы в средние специальные и высшие учебные заведения. (Экономия -500 рублей. Примерно столько стоят вечерние подготовительные курсы в ведущих вузах.) Только для этого нужно, чтобы средний балл аттестата был не ниже 6. А еще понадобится рекомендация из воинской части.
  2. По завершении обучения бывшие солдаты получат преимущественное право выбирать место работы по специальности при распределении.
  3. Во время учебы в университете или колледже вчерашний солдат получит первоочередное место в студенческом общежитии. (Указом определено, что за семьями военнослужащих сохраняется жилье в государственных общежитиях на все время срочной службы.)
  4. С 1 января 2020года за срочников за время службы в войсках будут выплачиваться страховые взносы. Это значит, что время нахождения в армии зачтется им в страховой стаж, который необходим для определения права на пенсию.

Вот такие хорошие новости для тех, кто отслужил в армии.

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