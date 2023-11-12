От обогрева домов до транспорта: белорусы оценили преимущества "электричек"

Новые горизонты открывает атомная энергетика. Белорусская АЭС позволила не только отказаться от импорта электроэнергии, снизить зависимость от газа, но и дала мощный импульс для развития самых разных сфер - от науки до промышленности.

Все, что идет с приставкой "электро" (от обогрева домов до транспорта), в стране пользуется большим спросом. Те же электромобили. По подсчетам аналитиков, к концу 2024 года автопарк страны составит 20 тыс. "зеленых" авто!

Но это лишь часть того, где применяется мирный атом. Подробности - в репортажеДарьи Рачко.

Тысячи новых рабочих мест, развитие ядерной медицины, использование энергии в космосе - рывок для всех сфер. Атомные технологии сегодня являются драйвером экономического роста. Большинство стран это понимают и уверенно держат курс в пользу "зеленой" энергетики.

Экологичный (с точки зрения выбросов вредных веществ в атмосферу), экономный (зарядить в разы дешевле), и технологичный (все под контролем искусственного интеллекта)."Фишки"электромобиля с июня этого года на ходу оценивает ведущий "Зоны Х" Юрий Шевчук. Марка, пробег, модель машины и ее расход - при выборе между эко и обычным ДВС сравнивал все показатели.

Этот автомобиль можно заряжать только с помощью данной станции, или же дома от розетки 220 V. Как это выглядит: примерно тот же провод, просто с переходником, и включается в розетку. Каждый день заряжаю примерно один раз- дополнительно 1,6 рубля. В городе - от станции (на 100 км, это примерно 15 киловатт) - 6,5 рубля. Юрий Шевчук, ведущий и корреспондент АТН

На одном заряде электромобиль Юрия может проехать примерно 300 км. А добавить процентов легко с помощью мобильного приложения. Оплатить можно там же.

Время заправки зависит не только от самой станции, но и от марки и модели машины. На станции мощностью 7,2 киловатта (она считается медленной) авто будет заряжатьсядо 6 часов.





Зарядные станции разрабатываются и выпускаются на предприятии "Витязь". Станции мощностью от 7 до 22 киловатт заряжают авто за 6 часов, более быстрые - около часа, а вот новый проект с приставкой "супер" - за 10-15 минут.

Такие зарядки подойдут как и для легковушек, так и для электробусов и грузовиков. Производством АЗС "Витязь" занимается с 2017 года. В активе уже более 20 моделей собственного бренда.

Медленных станций в день выпускается где-то 2-3, в зависимости от исполнения. То есть это могут быть либо настенные, либо напольные, либо постовые - есть варианты. Сергей Сытов, замгендиректора ОАО Витязь

Электробусы, троллейбусы и низкопольные трамваи

По подсчетам аналитиков, к концу 2024 года электропарк страны увеличится вдвое. Инфраструктура есть, и тем более под спрос можем "поднажать". Да и не за горами наш отечественный, в декабре обещали, что покажут.

Беларусь давно сделала ставку на эко. У нас ездят электробусы, троллейбусы, в том числе с автономным ходом.

Водитель столичного троллейбусного маршрута № 91 Петр Янковский ежедневно проезжает около 300 км. В профессию он пришел сразу после училища, здесь же и получал права.

Знал бы тогда, что именно эта работа свяжет с будущей женой.С ней они вместе 9 лети столько же лет за рулем, три из которых обкатывает новый автобус третьего поколения, заряда которого хватает на полный рабочий день.

Машина заведена, а не слышно, как она работает. Это экологично, это приятно. Петр Янковский, водитель троллейбусного парка № 1

"В электробусе две батареи по 78 ячеек каждая, то есть полный комплект - 156. Этопозволяет нам проезжать в автономном режиме 25 км", - рассказывает рабочий.

Оборудование и программное обеспечение - белорусское. Поэтому смело можно сказать, что электробус на 85 % белорусский. Что до планов, то сейчас прорабатывают маршруты в Шклов и в целом Могилевскую область.





Опытный образец грузового автомобиля уже произведен. Прошел успешную эксплуатацию на одном из наших ретейлов. Сейчас мы готовимся передавать для опытной эксплуатации в РФ. Дмитрий Парков, замгендиректора ОАО "УКХ "БКМ"

Низкопольные трамваи будут колесить по России. Пока их 26. Последний на прошлой неделе отправился в Барнаул. Вообще их начали выпускать в Беларуси с ноября 2022 года. Они делаются по заказу исразу идут на экспорт. У таких трамваев при входе отсутствуют ступеньки. Это очень удобно для мам с колясками и пожилых людей.

Набирает обороты и зеленое строительство. В стране многоквартирные дома возводят по энергоэффективному формату. Да и сегодня спрос на элеткротопление настолько большой, что приходится поднажать с модернизацией сетей.

На лидском предприятии разрабатывают конвекторные обогреватели, которые прослужат полсотни лет.

Мы проводим работу с крупнейшими застройщиками Республики Беларусь во всех регионах. Готовы увеличить поставки,увеличить цеха, число новых рабочих мест для того, чтобы при увеличении потребности Республики Беларусь обеспечить полный объем. Ольга Урбанович, начальник отдела маркетинга и торговли ОАО "Лидский завод электроизделий"

Электроконвекторы и подогрев воды бойлерами

Квартал в Смолевичах строили по так называемой сухой схеме. В доме на тысячу человек - три котла общей мощностью 900 киловатт. Пока температура на улице плюсовая, хватает одного. А в случае необходимости или поломки какого-то из них остальные подключаются автоматически.

Как такового понятия "отопительный сезон" для жителей этого квартала не существует. Они сами себе регулируют температуру в доме. Семья Ольги Пашута уже год как сменила газ на электро.

"Я не хотела, чтобы у нас был газ, потому что маленькие дети, и у меня ребенок болеет бронхиальной астмой - следим за влажностью, - говорит женщина.В каждой комнате стоит датчик, который регулирует температуру. То естьесли температура опускается ниже 2 градусов, автоматически включаются батареи".

Когда в доме дети, прежде всего думаешь, чтобы комфортно было им. Свет - для уроков, теплая комната - в меру, и всегда горячая вода. При этом не хочется платить баснословные суммы по жировкам. В квартирах два счетчика - один на отопление и подогрев воды, второй - на электрооборудование.

"За прошлый год я заплатила буквально 12 рублей - это только за отопление", - поделилась Ольга. - Выходит, примерно 200 рублей. У нас 4-комнатная квартира, четверомаленьких детей. Стиральная машина работает почти круглосуточно".

От обогрева домов до транспорта

Все, что идет с приставкой "электро" - БелАЭС только дает импульс. Отказались от импорта электроэнергии, снизили зависимость от голубого топлива, заместили 5,5 млрд кубометров газа. Цена вопроса - 650 млн долларов! Есть и экологический эффект - сократились выбросы парниковых газов. И те, кто когда-то яро выступал против, сегодня за мирный атом. И уже думаем о второй станции.

Хорошо, что вы поняли, что это надо, что это будущее. И не надо бояться Чернобыля, Фукусиму. Специалисты мне рассказывали, почему там произошли взрывы. Потому что прошлепали специалисты, те, кто обслуживал. Дело не в технике. Но эта станция построена более безопасно. Если будем строить, то я доложу вам и посоветуюсь с вами, прежде принимать такое решение. Сегодняшнего запаса электричества не только на мой век, но и на ваш и ваших детей хватит. Кто его знает, как будет мир развиваться. Пусть бы была вторая эта станция. Я сторонник этого. Александр Лукашенко, Президент Беларуси