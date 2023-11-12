3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
От обогрева домов до транспорта: белорусы оценили преимущества "электричек"
Новые горизонты открывает атомная энергетика. Белорусская АЭС позволила не только отказаться от импорта электроэнергии, снизить зависимость от газа, но и дала мощный импульс для развития самых разных сфер - от науки до промышленности.
Все, что идет с приставкой "электро" (от обогрева домов до транспорта), в стране пользуется большим спросом. Те же электромобили. По подсчетам аналитиков, к концу 2024 года автопарк страны составит 20 тыс. "зеленых" авто!
Но это лишь часть того, где применяется мирный атом. Подробности - в репортажеДарьи Рачко.
Тысячи новых рабочих мест, развитие ядерной медицины, использование энергии в космосе - рывок для всех сфер. Атомные технологии сегодня являются драйвером экономического роста. Большинство стран это понимают и уверенно держат курс в пользу "зеленой" энергетики.
Экологичный (с точки зрения выбросов вредных веществ в атмосферу), экономный (зарядить в разы дешевле), и технологичный (все под контролем искусственного интеллекта)."Фишки"электромобиля с июня этого года на ходу оценивает ведущий "Зоны Х" Юрий Шевчук. Марка, пробег, модель машины и ее расход - при выборе между эко и обычным ДВС сравнивал все показатели.
Этот автомобиль можно заряжать только с помощью данной станции, или же дома от розетки 220 V. Как это выглядит: примерно тот же провод, просто с переходником, и включается в розетку. Каждый день заряжаю примерно один раз- дополнительно 1,6 рубля. В городе - от станции (на 100 км, это примерно 15 киловатт) - 6,5 рубля.
На одном заряде электромобиль Юрия может проехать примерно 300 км. А добавить процентов легко с помощью мобильного приложения. Оплатить можно там же.
Время заправки зависит не только от самой станции, но и от марки и модели машины. На станции мощностью 7,2 киловатта (она считается медленной) авто будет заряжатьсядо 6 часов.
Зарядные станции разрабатываются и выпускаются на предприятии "Витязь". Станции мощностью от 7 до 22 киловатт заряжают авто за 6 часов, более быстрые - около часа, а вот новый проект с приставкой "супер" - за 10-15 минут.
Такие зарядки подойдут как и для легковушек, так и для электробусов и грузовиков. Производством АЗС "Витязь" занимается с 2017 года. В активе уже более 20 моделей собственного бренда.
Медленных станций в день выпускается где-то 2-3, в зависимости от исполнения. То есть это могут быть либо настенные, либо напольные, либо постовые - есть варианты.
Электробусы, троллейбусы и низкопольные трамваи
По подсчетам аналитиков, к концу 2024 года электропарк страны увеличится вдвое. Инфраструктура есть, и тем более под спрос можем "поднажать". Да и не за горами наш отечественный, в декабре обещали, что покажут.
Беларусь давно сделала ставку на эко. У нас ездят электробусы, троллейбусы, в том числе с автономным ходом.
Водитель столичного троллейбусного маршрута № 91 Петр Янковский ежедневно проезжает около 300 км. В профессию он пришел сразу после училища, здесь же и получал права.
Знал бы тогда, что именно эта работа свяжет с будущей женой.С ней они вместе 9 лети столько же лет за рулем, три из которых обкатывает новый автобус третьего поколения, заряда которого хватает на полный рабочий день.
Машина заведена, а не слышно, как она работает. Это экологично, это приятно.
"В электробусе две батареи по 78 ячеек каждая, то есть полный комплект - 156. Этопозволяет нам проезжать в автономном режиме 25 км", - рассказывает рабочий.
Оборудование и программное обеспечение - белорусское. Поэтому смело можно сказать, что электробус на 85 % белорусский. Что до планов, то сейчас прорабатывают маршруты в Шклов и в целом Могилевскую область.
Опытный образец грузового автомобиля уже произведен. Прошел успешную эксплуатацию на одном из наших ретейлов. Сейчас мы готовимся передавать для опытной эксплуатации в РФ.
Низкопольные трамваи будут колесить по России. Пока их 26. Последний на прошлой неделе отправился в Барнаул. Вообще их начали выпускать в Беларуси с ноября 2022 года. Они делаются по заказу исразу идут на экспорт. У таких трамваев при входе отсутствуют ступеньки. Это очень удобно для мам с колясками и пожилых людей.
Набирает обороты и зеленое строительство. В стране многоквартирные дома возводят по энергоэффективному формату. Да и сегодня спрос на элеткротопление настолько большой, что приходится поднажать с модернизацией сетей.
На лидском предприятии разрабатывают конвекторные обогреватели, которые прослужат полсотни лет.
Мы проводим работу с крупнейшими застройщиками Республики Беларусь во всех регионах. Готовы увеличить поставки,увеличить цеха, число новых рабочих мест для того, чтобы при увеличении потребности Республики Беларусь обеспечить полный объем.
Электроконвекторы и подогрев воды бойлерами
Квартал в Смолевичах строили по так называемой сухой схеме. В доме на тысячу человек - три котла общей мощностью 900 киловатт. Пока температура на улице плюсовая, хватает одного. А в случае необходимости или поломки какого-то из них остальные подключаются автоматически.
Как такового понятия "отопительный сезон" для жителей этого квартала не существует. Они сами себе регулируют температуру в доме. Семья Ольги Пашута уже год как сменила газ на электро.
"Я не хотела, чтобы у нас был газ, потому что маленькие дети, и у меня ребенок болеет бронхиальной астмой - следим за влажностью, - говорит женщина.В каждой комнате стоит датчик, который регулирует температуру. То естьесли температура опускается ниже 2 градусов, автоматически включаются батареи".
Когда в доме дети, прежде всего думаешь, чтобы комфортно было им. Свет - для уроков, теплая комната - в меру, и всегда горячая вода. При этом не хочется платить баснословные суммы по жировкам. В квартирах два счетчика - один на отопление и подогрев воды, второй - на электрооборудование.
"За прошлый год я заплатила буквально 12 рублей - это только за отопление", - поделилась Ольга. - Выходит, примерно 200 рублей. У нас 4-комнатная квартира, четверомаленьких детей. Стиральная машина работает почти круглосуточно".
От обогрева домов до транспорта
Все, что идет с приставкой "электро" - БелАЭС только дает импульс. Отказались от импорта электроэнергии, снизили зависимость от голубого топлива, заместили 5,5 млрд кубометров газа. Цена вопроса - 650 млн долларов! Есть и экологический эффект - сократились выбросы парниковых газов. И те, кто когда-то яро выступал против, сегодня за мирный атом. И уже думаем о второй станции.
Хорошо, что вы поняли, что это надо, что это будущее. И не надо бояться Чернобыля, Фукусиму. Специалисты мне рассказывали, почему там произошли взрывы. Потому что прошлепали специалисты, те, кто обслуживал. Дело не в технике. Но эта станция построена более безопасно. Если будем строить, то я доложу вам и посоветуюсь с вами, прежде принимать такое решение. Сегодняшнего запаса электричества не только на мой век, но и на ваш и ваших детей хватит. Кто его знает, как будет мир развиваться. Пусть бы была вторая эта станция. Я сторонник этого.
И спрос на атомную энергию в мире будет только расти. И пока в странах ЕС пересматривают, а в некоторых и создают энергостратерии, Беларусь, введя второй блок, обеспечила собственный энергический суверенитет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября