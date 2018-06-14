Преимущества пересечения границы Беларуси с Россией в безвизовом режиме оценили уже более шести сотен болельщиков

Речь идет об авиа-, авто- и железнодорожном сообщении. Как сообщили в Погранкомитете, это гости из 30 стран, в том числе из США, Австралии, Мексики, Перу, Сальвадора, Ганы, Коста-Рики и Уругвая. На время матчей Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о въезде иностранных граждан на международные спортивные мероприятия без виз. Белорусскую границу за это время пройдут около 150 000 человек.