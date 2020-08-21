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"Прекрасная Россия бу-бу-бу": протесты в Белоруссии. День 13 | диагноз Алексея Навального

"Прекрасная Россия бу-бу-бу": протесты в Белоруссии. День 13 | диагноз Алексея Навального

В сегодняшнем стриме:

  • По мнению медиков, основной рабочий диагноз Алексея Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови. Следов ядов в организме не обнаружено. Навальный всё ещё находится в коме, врачи разрешили транспортировку в Германию, на которой настаивала его семья.

  • Протесты в Белоруссии продолжаются 13-й день. В стране политический кризис.

  • Прямые включения с протестов и митингов - Игорь Жданов из Витебска, Константин Придыбайло работает в Минске.

  • Ищем русские следы - полицейские колонны, направленные, по версии американских СМИ, в Белоруссию подавлять протесты. И да, ИХТАМНЕТ.

  • «Человек-майдан», засветившийся в событиях в Ливии в 2011-м и на Украине в 2014-м, встретился с Тихановской — чего ждать Белоруссии?







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