Прекрасная традиция. В Жодино Международный женский день проводят в формате забега

Вообще белорусские девушки - эталон во всем. Согласитесь, приятные слова. Их услышала наша съемочная группа, когда оказалась в эпицентре 8 Марта в Жодино. Там состоялся праздник в формате забега. И пока столичные магазины продолжали прощаться со свежими тюльпанами и розами, а горожане проводили время в кругу близких, самые непоседливые и активные выбирали иное время отметить праздник. Сейчас будет много теплых слов.Рассказывает Андрей Козлов.







Даже сегодня цветы, будь то розы или тюльпаны, ярко украшали улицы, и спустя мгновения уходили уже в полцены своим будущим обладателям.Активно работающие цветочные магазины, открытые места торговли - это все было актуально и с наступлением 8 Марта на календаре. А все торговые центры столицы походили на ярмарки, хотя в такой красивый праздничный день они таковыми и являлись.









Сегодня самые активные отправились в город атвозаводцев - Жодино

Для многих стало прекрасной традицией Международный женский день проводить в формате забега на достаточно символическую дистанцию, который ранее проходил по центральным магистралям Минска. Ведь здесь на первый план выходит иное качество - показать себя как девушку креативную. Сам старт - это не возможность вырваться вперед, что характерно для беговых марафонов. Тут хочется финишировать в гордом одиночестве, чтобы каждый увидел выбранный на сегодня необычный гардероб. Ну а кому-то совершенно не важны все эти объективы камер. Гордость от преодоления дистанции превосходит все пределы.

Поддержка действительно здесь была преимущественно мужская

Поддержка действительно здесь была преимущественно мужская, и именно на них сегодня выпала нагрузка поддерживать активно каждый шаг по дистанции, расположившейся на жодинских улицах.И, снимая репортаж, мы даже и не заметили, кто стал победителем подобного забега и на какой дистанции. Победили абсолютно все, тем более каждый был награжден вот такой симпатичной медалью. В такой атмосфере у жодинского градоначальник Дмитрия Заблоцкого улыбка не покидала лица.