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Прекрасный коктейль из классики и спорта. Как носить брюки с лампасами?
Лампасы настолько пришлись по вкусу модницам и дизайнерам, что сейчас их пришивают, кажется, на все виды брюк. Джинсы, лосины, клеш, спортивные, широкие и узкие - всякие штанины с яркой вертикальной полоской на боку действительно выглядят привлекательнее. Во-первых, лампасы зрительно удлиняют ноги. Во-вторых, добавляют в образ энергии и стремительности.
Предыстория тренда
Лампасы, собственно, как и брюки, девушки позаимствовали у мужчин. И не у рядовых! А у генералов. Издавна полосы другой ткани на боковых швах брюк обозначали принадлежность к военной элите. А первыми пришивать лампасы додумались, судя по всему, скифы. Суровые воины украшали кожаные полосы золотом.На подиуме брюки с лампасами оказались 6 лет назад из-за дамы. Тогда Клэр Уэйт Келлер была креативным директором модного дома Chloé.
Антиобраз
Образ с претензией на гламурный таковым не смотрится. Получилось слишком много спорта. Полуспортивные ботиночки, брюки с лампасами - и меховой образ смотрится уже нелепо.
Образ первый
Здесь тоже смешаны стили, но сделано это грамотно.За классику отвечают сапоги-трубы, за спорт - брюки с лампасами.А вот кофта - это что-то интересное. Классический крой со спортивным нюансом - лампасом.
Образ второй
У нас опять микс классики и спорта. За классику отвечает водолазка и удлиненный жилет. За спорт - брюки с лампасами и спортивные полуботинки. Две вещи одного стиля, две вещи другого - получается сбалансированный кэжуал.
Вывод
Гламур и спорт - опасная смесь. А вот коктейль из классики и спорта в равных пропорциях бодрит и освежает.
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