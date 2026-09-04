Премьер-министр Беларуси совершил рабочую поездку в Минскую область

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин 4 сентября с рабочей поездкой посетил Минскую область. В программе два промышленных флагмана, устойчивая работа которых влияет не только на центральный регион, но и на всю страну.

Это уже вторая за год рабочая поездка премьера на СЗАО "БЕЛДЖИ". В апреле Александра Турчина только знакомили с планом работ - и вот они в самом разгаре. Беларусь - страна машиностроительная, но вот автоматизированного штамповочного производства крупногабаритных деталей у нас еще не было. Новый цех решит одну из главных задач для предприятия - значительно повысит локализацию.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО "БЕЛДЖИ":

"Металлические детали кузова - это самые габаритные детали, которые поставляются в рамках машинокомплектов. Поэтому, когда мы построим штамповочное производство, то количество контейнеров, необходимых для поставки сюда из Китая, уменьшится на 70 %. Потому что воздух мы уже возить не будем, а будем из металла штамповать уже у себя здесь собственные детали".

Машиностроение - визитная карточка Беларуси: умеем делать легковые авто и крупногабаритные самосвалы. БЕЛАЗ тоже постоянно работает над обновлением модельного ряда. Одну из новинок лично оценил премьер.

Газодизельный карьерный самосвал произведен по гибридной технологии, которая позволяет экономить на топливе, да и экология чувствует пользу. Альтернативные источники энергии сегодня на рынке являются настоящим трендом, на БЕЛАЗе это учитывают.

Александр Насковец, генеральный конструктор - начальник научно-технического центра А. М. Егорова ОАО "БЕЛАЗ":

"Мы не можем сказать, что у нас первым выстрелит это аккумуляторные батареи, водородное топливо, либо газовое топливо. Это надо смотреть по рынкам где-то. Как я вижу, например, в высокогорье, где для двигателя внутреннего загорания не хватает воздуха, там хорошо отработают аккумуляторные батареи. В тех регионах, где доступен природный газ, там выстрелит наш природный газ, и мы это уже тоже видим и чувствуем. Ну, а где есть сопутствующий газ, как водород, там выстрелят наши водородные самосвалы".

Еще новинка - подземный самосвал в 45 тонн - максимальная грузоподъемность, которая только может быть в таких условиях. Техника сейчас проходит испытания и скоро уедет работать в Норильск. Российские регионы для предприятия - главный клиент. И чтобы спрос сохранялся, нужно развивать сервис.

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ":

"На российском рынке мы планируем в начале следующего года открытие двух сервисных центров в Красноярске и в Иркутской области. БЕЛАЗ, собственно говоря, выделяется среди конкурентов тем, что совокупная стоимость владения нашей машины заметно эффективнее на фоне других поставщиков. Но это достигается, безусловно, выстраиванием правильной логистики и созданием в нужном месте сервисных мощностей".

Белорусские БЕЛАЗы работают и на дальней дуге. Африка и Юго-Восточная Азия - уже вполне привычные рынки. Но все равно: географию внешних поставок важно расширять. Экспорт - настоящая точка роста для белорусской промышленности стратегической отрасли для белорусской экономики.