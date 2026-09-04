Премьер-министр проинспектировал развитие промышленных флагманов в Минской области

Модернизация предприятий и реализация ключевых инвестпроектов: премьер-министр Александр Турчин совершил 4 сентября рабочую поездку в Минскую область. В программе - два промышленных предприятия, устойчивая работа которых влияет не только на Центральный регион, но и на всю страну.

Акцент в рабочей поездке премьера поставлен на развитие промышленности. В центре внимания - основные промышленные флагманы Беларуси.

Когда кто-то говорит про белорусское машиностроение, первая ассоциация - это, конечно, БЕЛАЗ. По итогам 2025 года БЕЛАЗы экспортировались более чем в 20 стран мира. И особенно приятно, что 15 из этих стран - это страны дальнего зарубежья.

Но даже если брать Россию, российские регионы - все эти локации тоже очень сильно удалены от Минска, под каждый рынок нужна своя техника, нужно учитывать запросы каждого, над чем предприятие и активно работает.

Например, сейчас совместно с известным "Норильским никелем" разработан БЕЛАЗ, который будет работать в шахтах под землей. Когда-то это казалось фантастикой, но предприятие это сделало, причем с максимально возможной грузоподъемностью. Сейчас техника проходит испытания, и совсем скоро "Норильский никель" уже заберет себе образцы в шахты.

Помимо этого много новинок на водородном топливе, со всеми ними ознакомился премьер и даже протестировал одну из них - БЕЛАЗ на газодизельном топливе, лично проехал.

Конечно, повестка сегодня серьезная. На рабочем совещании говорили о дальнейшем развитии предприятия.

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ":

"В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире. Тем не менее результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100 % темпа от прошлого года, поэтому чувствуем себя уверенно. Я думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100 % и выше".

Еще одна важная точка в сегодняшней рабочей поездке премьера - это белорусский завод "БЕЛДЖИ", который производит легковые автомобили, он находится в Борисовском районе. Внутренний спрос на легковые автомобили очень большой в стране. Понятно, что предприятие зарабатывает, и приятно, что вкладывает в свое развитие.

Например, сейчас строится цех штамповки, премьер был там пару месяцев назад, когда строительные работы только планировали. Сейчас они уже в активной стадии: металлические конструкции готовы, совсем скоро строители займутся кровлей.

Причем задача стоит все сделать до холодов, чтобы можно было работать внутри помещения. В следующем году планируется поставка, монтаж оборудования, и к концу декабря 2027 года все уже должно быть готово.

Планы у предприятия действительно масштабные. Промышленность и в Беларуси, и в Центральном регионе активно развивается.