ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Премьер-министр Беларуси о том, какой вопрос для него сегодня номер один

Премьер-министр Беларуси о том, какой вопрос для него сегодня номер один

Роман Головченко рассказал, что в последнее время у него, да и всей его команды, вопрос номер один - он один.

Премьер-министрРоманГоловченко в проекте "Вопрос номер один" смотрите здесь

"Ежедневно задаю себе один и тот же вопрос, когда работаю с документами, когда слушаю доклады: все ли сделано, что может быть сделано? Самое главное сейчас не упустить ни толики возможности", - высказал свое мнение премьер-министр.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все