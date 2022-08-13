Премьер-министр Беларуси о том, какой вопрос для него сегодня номер один

Роман Головченко рассказал, что в последнее время у него, да и всей его команды , вопрос номер один - он один.

"Ежедневно задаю себе один и тот же вопрос, когда работаю с документами, когда слушаю доклады: все ли сделано, что может быть сделано? Самое главное сейчас не упустить ни толики возможности", - высказал свое мнение премьер-министр.