3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Премьер-министр Беларуси о том, какой вопрос для него сегодня номер один
Роман Головченко рассказал, что в последнее время у него, да и всей его команды, вопрос номер один - он один.
Премьер-министрРоманГоловченко в проекте "Вопрос номер один" смотрите здесь
"Ежедневно задаю себе один и тот же вопрос, когда работаю с документами, когда слушаю доклады: все ли сделано, что может быть сделано? Самое главное сейчас не упустить ни толики возможности", - высказал свое мнение премьер-министр.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов