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Премьер-министр Беларуси представил коллективу Минздрава нового руководителя
Нового руководителя коллективу Министерства здравоохранения представил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. 25 января Президентом на эту должность назначен Александр Ходжаев.
Министерство здравоохранения было и остается одним из наиболее значимых в структуре правительства, отметил премьер-министр. При этом сейчас отрасль под пристальным вниманием. И, не умоляя многочисленных достижений отечественной медицины, население крайне остро и болезненно воспринимает некоторые недостатки и упущения при организации медицинской помощи, заметил Роман Головченко.
Главная и первоочередная задача перед новым министром и ведомством в целом, руководителями всех уровней - укрепить и повысить доверие людей к системе здравоохранения.
Александр Ходжаев ответил на вопросы журналистов АТН: с чего начнет на новом посту, как будет выстроена работа с кадрами и людей с какими качествами не приемлет рядом. Разговор шел также о фармацевтике, работе в африканском направлении и - совсем эксклюзивно - о семье и спорте. Интервью с Александром Ходжаевым смотрите 28 января в программе "Главный эфир".
И сегодня же премьер-министр поблагодарил за работу Дмитрия Пиневича. На посту министра здравоохранения он был около трех лет, до этого 9 лет занимал должность зама главы ведомства.
Опыт и компетенция Дмитрия Пиневича пригодятся на другом участке работы, резюмировал премьер.
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