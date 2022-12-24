Премьер-министр Беларуси прокомментировал тему повышения зарплат бюджетников

Есть небольшое снижение доходов населения за счет инфляции, хотя начисленная заработная плата растет. Но с учетом возможностей бюджета делаем все, чтобы нивелировать эту небольшую разницу. Пришлось действовать по двум направлениям: принимать жесткие меры по взятию под контроль инфляционных процессов и точечно подтягивать доходы, особенно бюджетников, потому что в реальном секторе экономики зарплата растет. Мы наблюдаем очень позитивную ситуацию с экономикой предприятий: по динамике экспорта, выручки, долговая нагрузка снижается.

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь