ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Премьер-министр Беларуси прокомментировал тему повышения зарплат бюджетников

Премьер-министр Беларуси прокомментировал тему повышения зарплат бюджетников

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал тему повышения зарплат бюджетников в интервью программе "Вопрос номер один".

Есть небольшое снижение доходов населения за счет инфляции, хотя начисленная заработная плата растет. Но с учетом возможностей бюджета делаем все, чтобы нивелировать эту небольшую разницу. Пришлось действовать по двум направлениям: принимать жесткие меры по взятию под контроль инфляционных процессов и точечно подтягивать доходы, особенно бюджетников, потому что в реальном секторе экономики зарплата растет. Мы наблюдаем очень позитивную ситуацию с экономикой предприятий: по динамике экспорта, выручки, долговая нагрузка снижается.
Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь

"А что касается бюджетников, соответствующий нормативный акт подготовлен и в ближайшее время будет представлен Президенту, чтобы уже с начала следующего года мы компенсировали им небольшое проседание в доходах", - проинформировал премьер-министр.

Все интервью смотритеЗДЕСЬ

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все