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Премьер-министр Беларуси прокомментировал тему повышения зарплат бюджетников
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал тему повышения зарплат бюджетников в интервью программе "Вопрос номер один".
Есть небольшое снижение доходов населения за счет инфляции, хотя начисленная заработная плата растет. Но с учетом возможностей бюджета делаем все, чтобы нивелировать эту небольшую разницу. Пришлось действовать по двум направлениям: принимать жесткие меры по взятию под контроль инфляционных процессов и точечно подтягивать доходы, особенно бюджетников, потому что в реальном секторе экономики зарплата растет. Мы наблюдаем очень позитивную ситуацию с экономикой предприятий: по динамике экспорта, выручки, долговая нагрузка снижается.
"А что касается бюджетников, соответствующий нормативный акт подготовлен и в ближайшее время будет представлен Президенту, чтобы уже с начала следующего года мы компенсировали им небольшое проседание в доходах", - проинформировал премьер-министр.
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