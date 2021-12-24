Премьер-министр Беларуси вручил государственные награды

Добрая традиция в преддверии новогодних праздников. Сегодня по поручению Президента премьер-министр Роман Головченко вручил государственные награды. В списке - более полусотни лауреатов. Это врачи, строители, энергетики, представители творческих профессий. Личным примером они показывают, как преданность своему делу работает на развитие страны. "Эти люди выполняют свой долг с честью и достоинством", - отметил премьер.



Среди наград - медали "За трудовые заслуги" и Франциска Скорины, а также благодарности Президента.