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Премьер-министр Беларуси вручил государственные награды
Добрая традиция в преддверии новогодних праздников. Сегодня по поручению Президента премьер-министр Роман Головченко вручил государственные награды. В списке - более полусотни лауреатов. Это врачи, строители, энергетики, представители творческих профессий. Личным примером они показывают, как преданность своему делу работает на развитие страны. "Эти люди выполняют свой долг с честью и достоинством", - отметил премьер.
Среди наград - медали "За трудовые заслуги" и Франциска Скорины, а также благодарности Президента.
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