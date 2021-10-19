Премьер-министр Польши: ЕС на пороге огромного энергетического кризиса, и его уровень в ближайшие недели может потрясти Европу

Европа на пороге глобального энергетического кризиса, ведь она занята другими делами. ЕС на пороге огромного энергетического кризиса, и его уровень в ближайшие недели может потрясти Европу. Об этом заявил премьер-министр Польши. Быстрорастущие цены уже сейчас ставят многие фирмы перед выбором: ограничивать производство или переводить траты на потребителей. Многие предприятия уже обанкротились, или это случится вот-вот. Десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе. Сейчас в ЕС разворачивается общественная кампания за признание доступа к энергии одним из прав человека. Активисты призывают ввести запрет на отключение света и газа за неуплату счетов, которое в настоящее время угрожает около 7 млн домохозяйств по всей Европе.