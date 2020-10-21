Премьер-министр представил нового ректора БГУКИ Наталью Карчевскую

Характер артистов нужно воспитывать, закладывать основы патриотизма и критического мышления. Такое мнение сегодня высказал премьер-министр Роман Головченко, представляя нового ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталью Карчевскую. Глава правительства отметил, что выпускники университета в будущем станут "опорой белорусской культуры". Вместе с тем премьер-министр заверил, что власти никогда не пойдут на то, чтобы подвергать что-то цензуре. А решение о смене ректора принято, чтобы привнести в образовательный процесс что-то новое и изменить подходы к обучению.