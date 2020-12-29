Премьер-министр Роман Головченко с подарками приехал в агрогородок Краснодворцы

Несмотря на пока не зимнюю погоду, праздничное настроение в эти дни и у взрослых, и у детей. А если в доме их много и разного возраста, здесь по-особому ощущается атмосфера праздника. Премьер-министр Роман Головченко сегодня с подарками приехал в агрогородок Краснодворцы Минской области. У Оксаны Климовой 10 детей - это детский дом семейного типа. Родная дочь учится в Минске, но сегодня она также дома. Веселье с Дедом Морозом, Снегурочкой, хороводами и играми в череде больших праздников с подарками. Сегодня детям вручили компьютер ноутбук, многофункциональное устройство для печати.