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Премьер-министр Роман Головченко с подарками приехал в агрогородок Краснодворцы

Несмотря на пока не зимнюю погоду, праздничное настроение в эти дни и у взрослых, и у детей. А если в доме их много и разного возраста, здесь по-особому ощущается атмосфера праздника. Премьер-министр Роман Головченко сегодня с подарками приехал в агрогородок Краснодворцы Минской области. У Оксаны Климовой 10 детей - это детский дом семейного типа. Родная дочь учится в Минске, но сегодня она также дома. Веселье с Дедом Морозом, Снегурочкой, хороводами и играми в череде больших праздников с подарками. Сегодня детям вручили компьютер ноутбук, многофункциональное устройство для печати.

Не обошлось и без сладких подарков, и совместного чаепития, где дети рассказывали и про учебу в школе, и свои увлечения, а также про свою маму, у которой на всех хватает внимания и тепла, и свою большую и дружную семью.

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