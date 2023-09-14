3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Премьер-министр вручил госнаграды по поручению Президента в преддверии государственного праздника
Сила и будущее нашей страны именно в единстве, а единство - это в том числе и слаженная работа трудолюбивых людей, которые неравнодушны к настоящему и будущему Беларуси. Об этом заявил премьер-министр, вручая госнаграды по поручению Президента в преддверии государственного праздника.
Среди тех, кого отметили на высоком уровне, представители сферы культуры за развитие духовного, исторического и культурного наследия, наша молодежь, которая участвовала в реконструкции мемориального комплекса "Хатынь", а также много наград сегодня и у госслужащих - за образцовое исполнение служебных обязанностей.
Государственный служащий играет роль проводника интересов государства во всех сферах общественной жизни страны и является своеобразным зеркалом, которое отражает политику государства. Здесь присутствуют председатели многих государственных органов, но всех объединяет то, что каждый день вы стоите на страже интересов государства и, казалось бы, из небольших дел, которые вы выполняете, которые вы реализуете, именно из них и формируется то, что вы называете государственной политикой.
Государственная награда, подчеркнул премьер, - это не только знак признания трудовых достижений и заслуг, но и символ доверия и искренней благодарности со стороны всего общества за работу тем, кто в это непростое время ставит интересы страны превыше всего и отдает все силы на благо будущего нашей Родины.
Эта не моя награда, это награда всего коллектива. Конечно, это работа по обновленной Конституции. Сейчас заканчивается эта работа, поэтому, безусловно, задач очень много, мы с ними справляемся, мы их решаем.
В этот год, Год мира и созидания, мы, государственные служащие, должны сделать все для сохранения мира и укрепления нашего государства. Для обеспечения его устойчивого социально-экономического развития.
Все награжденные - профессионалы, это настоящая опора и гордость Беларуси. Выполняя свою работу на высоком уровне, они являются настоящим образцом добросовестного отношения и преданности делу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября