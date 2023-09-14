Премьер-министр вручил госнаграды по поручению Президента в преддверии государственного праздника

Государственный служащий играет роль проводника интересов государства во всех сферах общественной жизни страны и является своеобразным зеркалом, которое отражает политику государства. Здесь присутствуют председатели многих государственных органов, но всех объединяет то, что каждый день вы стоите на страже интересов государства и, казалось бы, из небольших дел, которые вы выполняете, которые вы реализуете, именно из них и формируется то, что вы называете государственной политикой.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси