"Фактор. BY" возвращается на экраны уже 16 октября

Премьера нового сезона "Фактор. BY" состоится уже 16 октября. Самое популярное музыкальное шоу возвращается в ваши дома.

16 октября вся страна соберется на "Беларусь 1", чтобы услышать новые голоса и увидеть неподдельные эмоции звездной четверки наставников. Отбирать поистине народных звезд заряжены Стас Ярушин, Владимир Громов, Денис Клявер и Ольга Бузова. Наши судьи на опыте, но это не помешает учинять жесткие разборки и раздавать прямолинейные "да" и "нет" каждому, кто рискнет выйти на сцену.

Бессменный наставник проекта Ольга Бузова назвала свои поездки в Беларусь своеобразным ретритом и "базой", которая остается неизменной в ее жизни еще с первого сезона. Телеведущая призналась, что всегда с нетерпением ждет этих съемок, и добавила, что, несмотря на сложнейший рабочий режим и сон по 4-5 часов, конкурсантам приходится гораздо труднее, ведь для многих из них выход на эту сцену - главное событие в жизни.

Для самих участников кастинг стал моментом истины и преодолением себя. Одна из конкурсанток поделилась, что долго ждала этого мгновения, ведь планка в 16 лет стала для нее тем самым этапом, когда она наконец смогла заявить о себе на "Фактор. BY" и пройти отбор с первой же попытки.

Другая исполнительница подчеркнула, что всегда нужно идти именно туда, где страшно, ведь только там человека ждут личный рост, колоссальный опыт и новые эмоции. По ее мнению, если просто стоять на месте, ничего хорошего из этого в любом случае не выйдет.

В судейские кресла готовы сесть и те, кто оценивает проект как высшую точку творческого притяжения. Так, популярный российский исполнитель Денис Клявер рассказал, что еще за год до этого принял решение обязательно поучаствовать в шестом сезоне. Артист убежден, что все люди, оказывающиеся на этой сцене, безусловно талантливы. Он подытожил, что для кого-то из них звездный час еще просто не настал, для кого-то он придет в следующем году, а для кого-то судьбоносный момент наступил именно сейчас.

125 участников телекастинга на очереди растопить сердца наставников харизмой, голосом и желанием вгрызаться в участие в самом популярном и высокотехнологичном талант-шоу Беларуси.

Напомним, за пять лет "Фактор. BY" собрал более 500 млн просмотров в ТВ-пространстве и в интернете. Кому суждено вырваться в топ просмотров, решать исключительно зрителям.

Потому традиционные изменения в программе телепередач. 16 октября и все последующие пятницы подводить итоги дня будем на час раньше. "Панорама" будет стартовать в 20:00 на "Беларусь 1", и сразу в 20:45 слушайте новоиспеченные таланты "Фактор. BY".