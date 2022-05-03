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Премьера АТН: "Геноцид. Дело №" - вся правда на основе реальных показаний свидетелей того времени
Беларусь всегда была и остается страной, где с особым чувством относятся к исторической памяти. Сохранить для потомков понимание героизма поколений победителей - значит, сохранить национальный код. Год назад Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной и послевоенный период.
Десятки тысяч опрошенных, сотни ранее неизвестных мест захоронений и детальная работа с архивами по всей стране и за рубежом. Если не сделать это сейчас, то через годы выявить правду будет еще тяжелее, ведь с каждым годом свидетелей и очевидцев тех лет становится все меньше. В Год исторической памяти и в преддверии Дня Победы - премьера проекта Агентства теленовостей "Геноцид. Дело №". Расскажем всю правду на основе реальных показаний свидетелей того времени.
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