Премьера АТН: "Геноцид. Дело №" - вся правда на основе реальных показаний свидетелей того времени

Беларусь всегда была и остается страной, где с особым чувством относятся к исторической памяти. Сохранить для потомков понимание героизма поколений победителей - значит, сохранить национальный код. Год назад Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной и послевоенный период.

Десятки тысяч опрошенных, сотни ранее неизвестных мест захоронений и детальная работа с архивами по всей стране и за рубежом. Если не сделать это сейчас, то через годы выявить правду будет еще тяжелее, ведь с каждым годом свидетелей и очевидцев тех лет становится все меньше. В Год исторической памяти и в преддверии Дня Победы - премьера проекта Агентства теленовостей "Геноцид. Дело №". Расскажем всю правду на основе реальных показаний свидетелей того времени.