Состоялась премьера "Беларусьфильма" - анимационного мюзикла "Звезды седьмого неба"

Подарок маленьким зрителям сегодня сделал "Беларусьфильм". В День защиты детей состоялась премьера мультфильма "Звезды седьмого неба". Лента стала еще и юбилейной, двухсотой, за полувековую историю белорусской анимации. Именно в этом году нашим мультикам 50. Киностудия впервые за долгое время взялась за полный метр. 90 минут ленты рисовали 5 лет. Сегодня мультфильм представили на суд поколения Z.



Премьерный показ - в репортаже Лидии Заблоцкой.



Детская премьера - наш ответ Пиксару и Диснею. "Звезды седьмого неба" нарисовали в полном метре и изначально делали мюзиклом. В первом для страны музыкальном синема можно насчитать рекордные 45 песен.

Музыкальную дорожку в этом мультфильме редко ставили на паузу, играет почти все 90 минут. Саундтреки оригинальны: киноальбом с нуля сочинил и аранжировал композитор Леонид Ширин.