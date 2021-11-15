Премьера детективного радиосериала на белорусском радио

Флешбэк в Париж 50-х на Красной, 4. Впервые за 96 сезонов вещания на белорусском радио -премьера детективного сериала. Литературная основа аудиопостановки - мировая классика. Историю писателя Жоржа Сименона "Мегрэ и человек на скамейке" в звуковой формат из 14 частей перевели всего за несколько месяцев. А вот за голосовыми типажами творческая команда охотилась с лета. 18 персонажей озвучили и прожили актеры 7 белорусских театров. Звуковое оформление сериала - работа композитора Дмитрия Долголева. Оживил партитуры симфонический оркестр Белтелерадиокомпании.



Детективный марафон на волнах Белорусского радио ежедневно с 15 по 28 ноября. Гадать по репликам, кто же стал убийцей Луи Турэ слушатели смогут в утреннем эфире в 10:10, и в вечернем в - 20:20, также на сайте радио.бел. Режиссерскую версию "Мегрэ и человек на скамейке", а это полный метр из 5-ти частей, ждем в декабре.