Премьера документального фильма "Звезда по имени СКА" сегодня после "Панорамы"

Гандбольному клубу СКА 45 лет, по этому случаю Белтелерадиокомпания готовит к эфиру большой документальный фильм "Звезда по имени СКА". В 80-е команда легендарного Спартака Мироновича гремела на весь мир - трижды обладатель Кубка чемпионов, Суперкубка, шесткратные чемпионы Советского Союза. За эксклюзивным интервью автор фильма Анна Эйсмонт отправилась в город Пермь, к легенде того самого СКА, двукратному олимпийскому чемпиону Александру Тучкину.