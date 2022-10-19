Премьера! "Экономическая среда" объяснит понятным языком сложные экономические процессы

Состояние экономики каждый из нас оценивает по своему кошельку и своей потребительской корзине. Цены - самая народная тема этой осени.

Позиция главы государства жесткая и принципиальная. На прилавках должны быть товары надлежащего качества в широком ассортименте и по справедливым ценам. В приоритете интересы простых людей. Именно для этого и вырабатывается эффективный механизм ценового регулирования. Почему стоимость товаров идет вверх? Как реагируют торговые сети, поставщики и потребители? И есть ли рецепт, чтобы остановить инфляцию? Разберемся сегодня в рамках нового проекта "Экономическая среда".