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"Они бежали от войны" - новый фильм АТН о том, что такое война и сколько стоит мирное небо
Донбасс более 8 лет изнывал от боли нацистских пуль, бомб с циничными надписями "Все лучшее - детям".
Нацизм и последователи Бандеры, как раковые клетки, разбрелись по всей "жовта-блакитной". И лечить ее пришлось хирургическим путем.
Беларусь не может быть безразлична к боли братской Украины. Мы и сейчас принимаем беженцев, как делали это с начала боевых действий в Донбассе в 2014-м. Два года назад Ксения Лебедева и команда АТН сняли фильм, построенный на историях беженцев.
О том, что такое война и сколько стоит мирное небо, смотрите сегодня на телеканале "Беларусь 1" в 19:00.
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