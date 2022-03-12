ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Они бежали от войны" - новый фильм АТН о том, что такое война и сколько стоит мирное небо

Донбасс более 8 лет изнывал от боли нацистских пуль, бомб с циничными надписями "Все лучшее - детям".

Нацизм и последователи Бандеры, как раковые клетки, разбрелись по всей "жовта-блакитной". И лечить ее пришлось хирургическим путем.

Беларусь не может быть безразлична к боли братской Украины. Мы и сейчас принимаем беженцев, как делали это с начала боевых действий в Донбассе в 2014-м. Два года назад Ксения Лебедева и команда АТН сняли фильм, построенный на историях беженцев.

О том, что такое война и сколько стоит мирное небо, смотрите сегодня на телеканале "Беларусь 1" в 19:00.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все