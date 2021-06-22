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Премьера ко Дню памяти и скорби: AURA и Артур Гарфанкел с песней "Рядом с нами"

Уроки истории научили нас и самому главному - стремиться к миру, любви и взаимопониманию. Для толерантных по своей природе белорусов - это одна из важнейших ценностей. Мы заплатили высокую цену за мир. Поэтому знаем, что в согласии и единстве - сила. С музыкой достичь этого гораздо проще. Телеканал "Беларусь 1" готовит презентацию клипа на новую редакцию одной из культовых композиций 60-х-The Sound of Silence. В съемках приняли участие легенда Купаловского театра Геннадий Овсянников и сам автор оригинальной композиции, семикратный обладатель "Грэмми" Артур Гарфанкел. С создателями кавера пообщалась Нина Можейко. (видео)


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