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Премьера на "Беларусь 1" - 16-серийный цикл "Женщины страны Советов"

К Международному женскому дню - премьера на "Беларусь 1". Выдающиеся ученые и труженицы села, политические и общественные деятели, чей голос убедительно звучал не раз с трибуны ООН, артисты, которым рукоплескал мир, Герои Советского Союза и Герои Социалистического труда, и все они - наши женщины.

В новом 16-серийном цикле "Женщины страны Советов" впервые расскажем о том, каким сложным и неоднозначным был женский путь во времена мужчин. От малограмотной и закрепощенной к реальному равноправию, делам и свершениям, которые меняли этот мир.

Премьера на "Беларусь 1" 10 марта в 16:15.

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