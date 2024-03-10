Премьера на "Беларусь 1" - 16-серийный цикл "Женщины страны Советов"

К Международному женскому дню - премьера на "Беларусь 1". Выдающиеся ученые и труженицы села, политические и общественные деятели, чей голос убедительно звучал не раз с трибуны ООН, артисты, которым рукоплескал мир, Герои Советского Союза и Герои Социалистического труда, и все они - наши женщины.