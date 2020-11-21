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Премьера на "Беларусь 1". Специальный эфир "Добрай раніцы, Беларусь!" со Светланой Боровской"
Сегодня премьера на телеканале "Беларусь 1". Рейтинговое утреннее шоу выходит в новом формате. По субботам специальный эфир "Добрай раніцы, Беларусь!" - со Светланой Боровской. Популярная телеведущая выходит за периметр телевизионной студии и отправляется в тур по городам страны. Ее собеседниками станут наши зрители - яркие и неординарные жители регионов. Они поделятся рецептами завтраков, секретами бодрого пробуждения, а также идеями для интересного отдыха в выходные. В премьерном выпуске Светлана Боровская отправится на свою малую родину - в город Молодечно.
Вслед за Молодечно выпуски из Ивенца и Борисова. "Добрай раніцы, Беларусь!" со Светланой Боровской» смотрите уже сегодня сразу после утренних новостей на "Беларусь 1".
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