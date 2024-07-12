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Премьера телефильма о легендарном милицейском батальоне Владимирова на "Беларусь 1"
Агентство теленовостей подготовило фильм, посвященный милицейскому батальону Владимирова, который в июле 1941 года вместе с красноармейцами оборонял подступы к Могилеву. Вместе с горожанами противостоять немецко-фашистским захватчикам готовились и милиционеры, в том числе и молодые курсанты. Ценой собственной жизни защитники до конца обороняли рубеж.
Смотрите фильм "Жизнь после смерти: последний бой батальона Владимирова" в день исторической битвы - первого крупного сражения милиционеров - 13 июля.
Многие действия батальона, многие эпизоды боев уже превратились в мифы и легенды.
Чтобы пролить свет на те события, историки, журналисты, военные и волонтеры буквально выкапывают историю из земли.
Мы поняли, что слишком многое не сказано, и нельзя оставлять. Для нас это был стимул где-то копаться, что-то искать, что-то выяснять.
Спустя десятилетия появляются новые факты о героическом противостоянии милиционеров.
"Раньше всегда считалось, что батальон сражался до 18 июля. На самом деле на 3 дня дольше, это по немецким документам однозначно установлено", - рассказал руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру"Николай Борисенко.
Как с использованием современных технологий специалисты проливают свет на белые пятна истории, откровения живых очевидцев и рассказ о том, как сложилась судьба тех, кто смог избежать смерти на безымянной высоте, - в фильме АТН "Жизнь после смерти: последний бой батальона Владимирова".
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