Премьера телефильма о легендарном милицейском батальоне Владимирова на "Беларусь 1"

Агентство теленовостей подготовило фильм, посвященный милицейскому батальону Владимирова, который в июле 1941 года вместе с красноармейцами оборонял подступы к Могилеву. Вместе с горожанами противостоять немецко-фашистским захватчикам готовились и милиционеры, в том числе и молодые курсанты. Ценой собственной жизни защитники до конца обороняли рубеж.

Смотрите фильм "Жизнь после смерти: последний бой батальона Владимирова" в день исторической битвы - первого крупного сражения милиционеров - 13 июля.

Многие действия батальона, многие эпизоды боев уже превратились в мифы и легенды.

Чтобы пролить свет на те события, историки, журналисты, военные и волонтеры буквально выкапывают историю из земли.

Мы поняли, что слишком многое не сказано, и нельзя оставлять. Для нас это был стимул где-то копаться, что-то искать, что-то выяснять. Ольга Коздерко, начальник отделения информации корреспондентского отдела редакции газеты "На страже" РУП "Объединенная редакции МВД"

Спустя десятилетия появляются новые факты о героическом противостоянии милиционеров.

"Раньше всегда считалось, что батальон сражался до 18 июля. На самом деле на 3 дня дольше, это по немецким документам однозначно установлено", - рассказал руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру"Николай Борисенко.