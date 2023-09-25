Премьера на "НТВ-Беларусь" - новостной проект "Главное. Сегодня. Беларусь"

Валерия Васильева, ведущая проекта на канале "НТВ-Беларусь":

Естественно, на 100 процентов ведущий новостей должен быть собран и вся команда собрана, потому что на счету каждая минута. А новости иногда нам приходят прямо впритык перед эфиром, но все мы, безусловно, волнуемся, потому что это огромная ответственность. Это факты - ошибки допустить нельзя. Опоздать нельзя. И, конечно, мы очень гордимся, потому что мы очень к этому долго шли, наш зритель очень давно ждал этот продукт, поэтому, на нас лежит огромная ответственность.