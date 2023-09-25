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Премьера на "НТВ-Беларусь" - новостной проект "Главное. Сегодня. Беларусь"

Премьера на "НТВ-Беларусь"! Сегодня в 16:30 смотрите проект "Главное. Сегодня. Беларусь". Это собственный выпуск новостей белорусской версии канала. До этого дня новости на "НТВ-Беларусь" выходили в форме дайджеста, теперь же у канала появилась своя новая студия, новые лица и, конечно, свой фирменный стиль подачи информации.

Пока команда работает в плотной связке с коллегами из Агентства теленовостей: оперативные видео и эксклюзивные комментарии можно будет увидеть дважды в день.

Валерия Васильева, ведущая проекта на канале "НТВ-Беларусь":
Естественно, на 100 процентов ведущий новостей должен быть собран и вся команда собрана, потому что на счету каждая минута. А новости иногда нам приходят прямо впритык перед эфиром, но все мы, безусловно, волнуемся, потому что это огромная ответственность. Это факты - ошибки допустить нельзя. Опоздать нельзя. И, конечно, мы очень гордимся, потому что мы очень к этому долго шли, наш зритель очень давно ждал этот продукт, поэтому, на нас лежит огромная ответственность.

Новый ведущий проекта ЧП.by

А завтра телезрителей "НТВ-Беларусь" ждет еще одна премьера: новый ведущий проекта ЧП.by. И это не все сюрпризы, которые подготовила для вас креативная команда. На кнопке будет больше белорусских локальных проектов.

Не пропустите и все увидите первыми.

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