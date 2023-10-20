Премьера нового сезона "Фактор.by" 20 октября на "Беларусь 1"

Настал музыкальный день икс. Новый том в энциклопедии белорусского шоу-бизнеса. Теперь каждый вечер пятницы - это время вычислять таланты, сопереживать личным драмам и следить за реакциями признанной четверки наставников. "Фактор.by" - сегодня премьера нового сезона.

Заслуженно главное вокальное шоу страны. Оно стабильно лидер вечернего прайм-тайма. Каждый пятый белорус - в статусе поклонника проекта Белтелерадиокомпании. Команда медиахолдинга снова дает шанс талантливым спеть на многомиллионную аудиторию, находясь в самом масштабном съемочном павильоне Беларуси, и получить честные комментарии от Бузовой, Сереги, Алехно и Пригожина. Прямое попадание в шоу-бизнес без купюр, а исключительно голосом и харизмой.

Сегодня перед наставниками распоются 16 талантов. Кто обескуражит сильнее: уборщица завода "Интеграл", директор бани или победитель национального фестиваля "Маладзечна"?

