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Премьера нового сезона "Фактор.by" 20 октября на "Беларусь 1"
Настал музыкальный день икс. Новый том в энциклопедии белорусского шоу-бизнеса. Теперь каждый вечер пятницы - это время вычислять таланты, сопереживать личным драмам и следить за реакциями признанной четверки наставников. "Фактор.by" - сегодня премьера нового сезона.
Заслуженно главное вокальное шоу страны. Оно стабильно лидер вечернего прайм-тайма. Каждый пятый белорус - в статусе поклонника проекта Белтелерадиокомпании. Команда медиахолдинга снова дает шанс талантливым спеть на многомиллионную аудиторию, находясь в самом масштабном съемочном павильоне Беларуси, и получить честные комментарии от Бузовой, Сереги, Алехно и Пригожина. Прямое попадание в шоу-бизнес без купюр, а исключительно голосом и харизмой.
Сегодня перед наставниками распоются 16 талантов. Кто обескуражит сильнее: уборщица завода "Интеграл", директор бани или победитель национального фестиваля "Маладзечна"?
Остается немного до разрешения интриги. Обратите внимание на изменения в программе передач. Так, подводить итоги дня будем в "Панораме" в 20:00, а сразу после - в 20:45 - премьера третьего сезона шоу "Фактор.by".
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