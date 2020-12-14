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Премьера по пьесе Агаты Кристи на сцене Театра-студии киноактера
Премьера на сцене Театра-студии киноактера. Триллер "Ловушка" по пьесе "королевы детектива" Агаты Кристи. Один из самых запутанных и трагических произведений детективной классики. ...Маленький семейный отель принимает первых посетителей. Из-за сильного снегопада, приятные и не очень, постояльцы оказываются отрезанными от всего мира. В результате в пансионе появляется полицейский сержант и сообщает, что здесь должно произойти преступление. Кто-то из героев - будущая жертва, а кто-то - убийца...
Театральную постановку осуществил режиссер-постановщик, народный артист Беларуси Александр Ефремов.
В спектакле задействованы как мэтры заслуженного коллектива Беларуси при национальной студии "Беларусьфильм", так и совсем молодые артисты. Атмосферу детективному действию добавляет музыкальное оформление композитора Леонида Ширина.
Впервые известная пьеса появилась в 1947 году под названием "Три слепых мышонка". В "Ловушке" Агата Кристи рассказывает о прошлом, от которого невозможно убежать. Детективная интрига держится здесь до последних сцен спектакля. Премьера состоится сегодня (понедельник), а следующий премьерный показ спектакля - в новом году.
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