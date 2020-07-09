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Премьера проекта "Один день". Трудовой день простого белоруса за 26 минут!
Трудовой день простого белоруса за 26 минут. Сегодня сразу после "Панорамы" Белтелерадиокомпания представляет премьеру. В эфире "Беларусь 1" проект собственного производства медиахолдинга - "Один день". Каждый выпуск - история человека, представителя какой-либо профессии, например, машинист метрополитена или зоотехник. Через портрет будут раскрыты особенности дела специалистов, которые живут и работают в Беларуси, а также развитие отрасли в целом. Премьерный выпуск - о флагмане сельскохозяйственного производства агрокомбинате "Снов" и его председателе Николае Радомане.
Как проходят рабочие будни этих людей? Каковы их взгляды на жизнь, настоящее и будущее сферы деятельности, которой они себя посвятили? Съемочная группа раскроет феномен успеха трудового коллектива, которым уже 15 лет руководит Николай Радоман. Первый выпуск программы "Один день" смотрите сегодня после "Панорамы".
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