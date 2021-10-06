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Премьера шоу "Х-Factor в Беларуси" 9 октября на "Беларусь 1" в 20:45

Кто услышал три заветных да и какие хиты закружили звездных наставников? Снимаем гриф "секретно" с талант-шоу Х-Factor! До громкой премьеры в эфире "Беларусь 1" считанные дни.

Спеть вживую и быть предельно откровенным перед Бузовой, Алехно, Соседовым и Серегой не побоялись три сотни белорусов, люди разных профессий - грузчики, продавцы, работники метро, учителя. Душещипательные истории и неожиданные ноты собирали поэтапно десять съемочных дней. Реакции тех, кто впервые готовился спеть перед жюри и под тоннами софитов, их слезы, предложения и порой даже расставания прямо на сцене ловили объективы 24 камер. Первые эмоциональные кадры и имена тех, кто стал паковать чемоданы домой, а кто - в тренировочный лагерь, вы увидите и услышите уже в эту субботу. Команда Х-Factor готовит захватывающее шоу, которое будет длиться в эфире три часа.

Премьерный показ шоу "Х-Factor в Беларуси" 9 октября в 20:45, сразу после "Панорамы". А итоги субботы подведем в новостях в 8 вечера. Закулисье проекта - в официальном аккаунте x-factor-belarus вInstagram, на Youtube-канале и в других соцсетях.

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