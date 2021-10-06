Премьера шоу "Х-Factor в Беларуси" 9 октября на "Беларусь 1" в 20:45

Спеть вживую и быть предельно откровенным перед Бузовой, Алехно, Соседовым и Серегой не побоялись три сотни белорусов, люди разных профессий - грузчики, продавцы, работники метро, учителя. Душещипательные истории и неожиданные ноты собирали поэтапно десять съемочных дней. Реакции тех, кто впервые готовился спеть перед жюри и под тоннами софитов, их слезы, предложения и порой даже расставания прямо на сцене ловили объективы 24 камер. Первые эмоциональные кадры и имена тех, кто стал паковать чемоданы домой, а кто - в тренировочный лагерь, вы увидите и услышите уже в эту субботу. Команда Х-Factor готовит захватывающее шоу, которое будет длиться в эфире три часа.