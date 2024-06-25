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Премьера спектакля "Рядовые" с аншлагом прошла в Минске

Премьера "Рядовые" с аншлагом прошла в Театре-студии киноактера. Постановка исторической драмы Алексея Дударева - посвящение 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На премьере побывала Лариса Гулякевич (видео).

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