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Премьера второго сезона шоу "Фактор.by 60+" состоится 16 февраля. Не пропустите!
Меньше недели остается до премьеры второго сезона шоу "Фактор.by 60+". Уже в эту пятницу, 16 февраля, таланты элегантного возраста докажут зрителям телеканала "Беларусь 1", что паспортные данные - это только цифры.
До телевизионных эфиров дошли 24 исполнителя. Судьба каждого из них достойна экранизации, тем интереснее будет наблюдать за участниками на проекте.
Состав жюри не изменился. В кресле судей остались народный артист России Владимир Березин, заслуженные артисты Беларуси Виктория Алешко и Александр Солодуха, также певица и актриса Александра Гайдук.
Не пропустите в пятницу вечером в 20:45 на "Беларусь 1".
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