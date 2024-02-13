Премьера второго сезона шоу "Фактор.by 60+" состоится 16 февраля. Не пропустите!

Меньше недели остается до премьеры второго сезона шоу "Фактор.by 60+". Уже в эту пятницу, 16 февраля, таланты элегантного возраста докажут зрителям телеканала "Беларусь 1", что паспортные данные - это только цифры.

До телевизионных эфиров дошли 24 исполнителя. Судьба каждого из них достойна экранизации, тем интереснее будет наблюдать за участниками на проекте.

Состав жюри не изменился. В кресле судей остались народный артист России Владимир Березин, заслуженные артисты Беларуси Виктория Алешко и Александр Солодуха, также певица и актриса Александра Гайдук.