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Премьеры на "Беларусь 1". Сегодня сразу два актуальных телевизионных продукта

Сегодня на "Беларусь 1" покажут сразу два актуальных телевизионных продукта. Зрителей первой кнопки приглашают порассуждать о семье, карьере и любви вместе со знаменитыми соотечественникамив проекте "Смысл жизни". Кресло гостя в первом выпуске займет народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.

В 13:30 увидим новый сезон шоу-викторины для всей семьи "Я знаю!". Проект для любителей размять свой интеллект стартует с параллели 5-х классов. Эфирные дни: суббота - воскресенье.

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