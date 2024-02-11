Премии "Человек года Витебщины" удостоены 50 жителей региона

Все, что сделано, - это заслуга не только лично моя, а прежде всего это наша совместная работа. Сделано очень многое. Хотя конец 1990-х - начало 2000-х - это было непростое время. И благодаря поддержке Президента мы тогда открыли онкологический диспансер, Ледовый дворец, центральный спортивный комплекс, два храма.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси