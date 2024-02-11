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Премии "Человек года Витебщины" удостоены 50 жителей региона
50 тружеников Витебской области удостоены почетного звания "Человек года Витебщины". Премия присуждена за вклад в развитие области и высокие показатели в труде в 2023 году. Награды получили представители промышленности, торговли и услуг, соцсферы, культуры, науки, ЖКХ и других значимых областей экономики региона.
Номинация моя связана с работой всего коллектива. Наше предприятие становится все более заметным. Мы за последний год добились значительных успехов. Получили инновационный инструмент, аналогов которому в Беларуси нет, который является заменой ведущих мировых производителей.
"Такое мероприятие, особенно для обычных, простых людей, которые работают в поле, у станка, очень важно. Они в большом зале получают заслуженные уважение и почет. Люди, которые получают признание, входят в историю как те, кто способствовал развитию нашего региона", - отметил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси награжден почетной грамотой Витебского облисполкома и знаком "За заслуги в развитии Витебской области". Так руководство региона отметило многолетнюю добросовестную работу Владимира Андрейченко в органах госуправления и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области. С 1994 по 2008 год он возглавлял северный регион. А решением Витебского городского исполкома и совета депутатов председателю Палаты представителей присвоено звание "Почетный граждан города Витебска".
Все, что сделано, - это заслуга не только лично моя, а прежде всего это наша совместная работа. Сделано очень многое. Хотя конец 1990-х - начало 2000-х - это было непростое время. И благодаря поддержке Президента мы тогда открыли онкологический диспансер, Ледовый дворец, центральный спортивный комплекс, два храма.
Премию "Человек года Витебщины" в северном регионе вручают с 2009 года. За это время ее лауреатами стали свыше 700 человек.
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