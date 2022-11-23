"Премию посла Китая" вручили в Минске - лауреатами стали 80 студентов и 10 учреждений образования

Укрепление дружбы, расширение контактов и стимулирование изучения китайского языка и культуры. Церемония вручения "Премии посла Китая" прошла в Минске. Лауреатами стали 80 студентов и 10 учреждений образования, которые достигли значительных успехов.



Решение учредить награду обусловлено развитием китайско-белорусских отношений. Такая премия - бренд образовательного сотрудничества. Это возможность не только поощрить молодежь, но и укрепить связи КНР и Беларуси.



Взаимодействие между китайскими и белорусскими вузами достигло успехов благодаря взаимным усилиям. Например, БГУ и Пекинский университет реализуют совместную образовательную программу по специализации "Биотехнология".