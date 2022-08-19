Преображение Господне, или Яблочный Спас, празднуют православные верующие

На православном календаре сегодня праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас. В церквях проходят богослужения, на которых вспоминается Евангельское событие, произошедшее на горе Фавор, когда Иисус Христос продемонстрировал ученикам свою божественную славу. После литургии верующие освящают новый урожай - яблоки, груши, сливы, виноград.



У православных продолжается Успенский пост. Но сегодня, в день великого праздника, разрешено послабление - употребление в пищу рыбы и вина.