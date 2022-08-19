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Преображение Господне, или Яблочный Спас, празднуют православные верующие
На православном календаре сегодня праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас. В церквях проходят богослужения, на которых вспоминается Евангельское событие, произошедшее на горе Фавор, когда Иисус Христос продемонстрировал ученикам свою божественную славу. После литургии верующие освящают новый урожай - яблоки, груши, сливы, виноград.
У православных продолжается Успенский пост. Но сегодня, в день великого праздника, разрешено послабление - употребление в пищу рыбы и вина.
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