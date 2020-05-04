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Преодолевать пандемию и ее последствия сообща - лейтмотив саммита Контактной группы Движения неприсоединения
Только вместе можно преодолеть пандемию и главное - ее экономические последствия. Таков лейтмотив сегодняшнего саммита Контактной группы Движения неприсоединения. Нужно отметить, что Беларусь всегда внимательно относится к участию в любых международных форматах, в том числе - данном. По поручению Президента, участие в мероприятии принял премьер-министр. Это хорошая возможность поделиться опытом в рамках нынешней ситуации. На связи находились представители более 40 стран, высшие должностные лица ООН и ВОЗ. Позиция белоруской стороны: борьба с пандемией не должна привести к разрыву кооперационных связей, остановке торговли и инвестиционной деятельности.
Беларусь солидарна с призывом ООН объединить усилия, чтобы оказать поддержку всем затронутым странам, особенно наиболее уязвимым перед лицом пандемии. Также наша страна выступает за доступность будущей вакцины от коронавируса для всех и призывает не допускать спекуляции с лекарствами и медоборудованием, необходимыми для борьбы с COVID-19.
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