Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы завтра доставят в Беларусь из Китая

В Минск из КНР авиарейсом поставят 310 упаковок противовирусного средства Фавипиравир, доказавшего свою эффективность при лечении короновируса, а также реагенты для 9600 тестов и 200 000 масок-респираторов KN95.



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