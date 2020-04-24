ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы завтра доставят в Беларусь из Китая

Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы завтра доставят в Беларусь из Китая

В Минск из КНР авиарейсом поставят 310 упаковок противовирусного средства Фавипиравир, доказавшего свою эффективность при лечении короновируса, а также реагенты для 9600 тестов и 200 000 масок-респираторов KN95.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все