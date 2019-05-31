Преподаватель по мастерству актера, технике и культуре речи Дина Тытюк отмечает юбилей

У нее всегда с собой разные виды словарей и обязательно антисловарь, который пополняется благодаря речевым ошибкам окружающих на улице, в транспорте, вузе. Сегодня свой юбилей отмечает Дина Тытюк - доцент кафедры искусства эстрады Университета культуры. Преподаватель по мастерству актера, технике и культуре речи, а также основам этикета является постоянным консультантом телевизионщиков, радийщиков и звезд белорусской сцены. С мастером встретилась Ольга Медведь.



Она ставила голос нашим представителям на "Евровидении"и "Славянском базаре", через ее тренинги по технике речи прошло большинство селебрити нашей эстрады, а за мастер-классами по этикету к Дине Тытюк обращаются и самые статусные люди, например, из прокуратуры, банков и даже Министерства иностранных дел. Не бронИрованные, а бронирОванные машины, не гАла-концерт, а галА. И если жалюзИ это уже классика, то вот гренкИ, а не привычные грЕнки для многих становятся открытием.



Ее малая родина в Украине, училась в эталонном Петербурге, а жить, приехав по распределению, осталась в белорусской столице. Дина Тытюк работала в театре "ТБФ" при БГУ, а после переманили в Университет культуры, где она преподает уже более 40 лет. Ее выпускники разбросаны по миру - это и актеры, и вокалисты, и, конечно, ведущие. Благодаря Дине Тытюк говорить в соответствии с нормами начали многие с экранов, ведь мастер слова постоянный консультант теле- и радиовещания.



Поздравления с круглой датой Дина Тытюк будет принимать и завтра. Так получилось, что у нее сразу два дня рождения. Появилась на свет Дина 31 мая, но мама, поддавшись суевериям, по документам оформила дочь на 1 июня.



