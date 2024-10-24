Преподавателю ФМО БГУ вручили главную награду бразильской дипломатии

Главный орден бразильской дипломатии - орден Риу-Бранку - вручили первому белорусу. Обладателем такой почетной награды стала старший преподаватель факультета международных отношений БГУ Татьяна Шарупич.

Награда - признание ее многолетнего вклада в преподавание португальского языка и популяризацию бразильской культуры среди студентов.

Татьяна Шарупич, старший преподаватель кафедры романских языков факультета международных отношений БГУ:

"Я всегда говорю своим студентам, что Бразилия - это крупнейший политический и экономический партнер Беларуси во всем западном полушарии. Все послы Бразилии активно поддерживают подготовку специалистов в сфере международных отношений со знанием португальского языка".

Бразилия для Беларуси - значимый партнер на латиноамериканском континенте. Уже 32 года мы тесно сотрудничаем на политической арене и в международных организациях, активно развиваем экономические связи в таких сферах, как машиностроение, промышленность и информационные технологии. Также реализуем ряд совместных научных и образовательных проектов.

Cергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Бразилия всегда была нам интересна. Мы в числе первых открыли там посольство и замечательно, что бразильская сторона тоже пошла нам навстречу и открыла свое посольство в Минске. Это уже говорит о том, что уровень наших отношений высок".