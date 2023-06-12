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Пресечена деятельность нескольких теневых криптообменников в Беларуси
Нелегальную работу сразу нескольких криптообменников пресекли сотрудники Госконтроля и Следственного комитета. Ущерб от неуплаты налогов составил миллионы рублей. Руководили теневым бизнесом двое иностранцев. В Минске создали офис, где за наличные деньги можно было купить или продать криптовалюту. Подробности махинаций раскрыл Александр Камович.
Специально оборудованный офис работал в Минске с 2019 года. Создали его 2 иностранца 37 и 35 лет. Покупали и продавали цифровую валюту в конторе за наличные. При этом обменник не был резидентом Парка высоких технологий, соответственно, не имел права проводить денежные операции.
Также получена информация, что фигуранты причастны к осуществлению аналогичной деятельности на территории других стран: ОАЭ, Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан. Следствием установлено, что в ходе своей преступной деятельности, мужчина получил доход от физических лиц в Республике Беларусь на сумму не менее 9 млн рублей.
Уже в дальнейшем сотрудники СК и ДФР вышли на 41-летнего жителя Минска. Мужчина был клиентом нелегального обменника. При этом он открыл и свою структуру по обмену крипты. Процесс был автоматизирован: в телеграм-канале фигурант создал чат бота, через которого любой желающий мог купить или продать токены. Как и в первом случае, работал мужчина нелегально.
При этом более 30 % от суммы расходных операций, произведенных в этом криптообменнике, производилось пользователями даркнета - сегмента сети интернет, скрытого от общего доступа и используемого для коммуникаций и обмена информацией при осуществлении разного рода незаконной деятельности. Доход, полученный минчанином, составил 7,5 млн рублей, а сумма неуплаченных налогов - свыше 1.2 млн рублей.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, они находятся под стражей. Добавлю, что зачастую криптовалюта используется и различного рода аферистами. Так, столичная милиция вышла на иностранца, который несколько месяцев переводил крупные суммы в криптовалюту, а после - мошенникам. Речь идет о миллионах рублей. 22-летнего парня вычислили оперативники управления "К" Гомельского региона, когда устанавливали каналы движения нелегальных денег.
Установлено, что аферисты использовали молодого человека в качестве посредника для перевода наличных в криптовалюту. Ему перечисляли деньги, полученные от обманутых белорусов. За определенную плату он переводил их в токены и отправлял организаторам преступных схем. Известно, что с апреля до начала июня минчанин перевел в криптовалюту почти 2,5 млн рублей.
На нелегального криптовалютчика составили протокол. Ему грозит крупный штраф и конфискация всей суммы, которая была переведена через его виртуальный кошелек. Кроме того, оперативники выясняют, кто был организаторами мошеннической схемы.
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