3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пресечена масштабная контрабанда янтаря
И еще одна успешная спецоперация CБУ: пресечена масштабная контрабанда янтаря. В результате спецоперации был заблокирован масштабный канал янтаря в Азию. Известно, что организовал нелегальный бизнес гражданин одной из закавказских стран вместе с украинцем. Дельцы скупали незаконно добытый янтарь в северных районах Ровенской области. Обработку солнечного камня злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия. Ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозились из страны через аэропорты Борисполь и Львов. Во время обысков правоохранители изъяли 833 килограмма янтаря, причем большая часть партии - это уже обработанные камни и готовые драгоценности. Стоимость изъятой партии 140 тысяч долларов.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов