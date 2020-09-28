И еще одна успешная спецоперация CБУ: пресечена масштабная контрабанда янтаря. В результате спецоперации был заблокирован масштабный канал янтаря в Азию. Известно, что организовал нелегальный бизнес гражданин одной из закавказских стран вместе с украинцем. Дельцы скупали незаконно добытый янтарь в северных районах Ровенской области. Обработку солнечного камня злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия. Ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозились из страны через аэропорты Борисполь и Львов. Во время обысков правоохранители изъяли 833 килограмма янтаря, причем большая часть партии - это уже обработанные камни и готовые драгоценности. Стоимость изъятой партии 140 тысяч долларов.