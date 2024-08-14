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Пресечена преступная деятельность международной кибергруппировки
Около 60 человек задержаны. Более 30 миллионов российских рублей в эквиваленте изъяты. Это результат совместной разработки белорусских правоохранителей и российских коллег по пресечению преступной деятельности международной криминальной группировки. Ее участники специализировались на хищении денег под предлогом «участия в торговле», в том числе, на рынках криптовалют и фондовом рынке "Форекс". Под атаку киберпреступников попали жители Беларуси и России. О проведенной спецоперации сообщили в пресс-службе МВД России и поделились кадрами задержания.
По их информации, в Московской области полиция надела наручники на одного из предполагаемых организаторов схемы и двух его сообщников. В ходе обыска дома и офиса лидера кибергруппировки найдено 8 миллионов рублей, еще около 23 млн рублей - в иностранной валюте. Также у него изъяли около 30 единиц компьютерной техники. Всего в рамках совместной работы по делу правоохранители провели порядка 80 обысков.
В том числе, в 5 колл-центрах Минска и дома у участников ОПГ. Возбуждены уголовные дела. Расследование осуществляется в рамках международной следственно-оперативной группы.
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